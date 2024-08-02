Магазины Минска объявили скидки в выходные 1 2.08.2024, 21:11

1,086

До 80%.

В Минске крупные магазины и универмаги объявили внушительные скидки на ряд непродовольственных товаров, технику и другое.

Где-то дисконт будет действовать только 3 и 4 августа, однако есть предложения, которыми уже можно воспользоваться.

ЦУМ

Там со 2 по 4 августа объявили скидки на непродовольственные товары. Размер предложения составит 55%, однако стоимость позиции в чеке должна быть не менее Br7.

Также действует дисконт на крупногабаритную бытовую технику – 15%.

ГУМ

В этом магазине Минска можно будет в выходные приобрести с выгодой ювелирные изделия и много других товаров. Отмечается, что скидки от 25 до 55% станут распространяться на украшения из золота и серебра.

Серьезное снижение цен в 55% будет доступно тем, кто купит промтовары, стоимость которых начинается от Br7. Также в списке еще несколько десятков других позиций. На них есть скидка от 10 до 50%. Подробности здесь.

До 80% скидки в магазинах

Универмаг «Беларусь» предлагает выгодно закупиться женской одеждой и другими товарами. Здесь скидки доходят до 80%, однако распространяются они на выделенный ассортимент. К слову, предложение будет доступно до конца августа. Подробности можете найти тут.

Похожее предложение также у ТД «На Немиге». До 80% дают дисконт на косметику, средства для ухода и одежду. Чуть меньше – на канцелярские принадлежности и обувь, однако список обширен, а выгодное предложение будет доступно до конца лета. Все нюансы можете узнать по этой ссылке.

Подготовка к школе со скидками

Самое щедрое и масштабное предложение, по всей видимости, объявил ТЦ «Кiрмаш».

Мало того что со скидкой в 50% можно купить ювелирные изделия и женскую одежду, здесь приступили к подготовке к школе.

Канцелярские принадлежности продадут дешевле на 35%. На школьную форму предлагают скидку в 15%. А рюкзаки станут реализовывать с выгодой для покупателя в 25%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com