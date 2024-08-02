Магазины Минска объявили скидки в выходные

Магазины Минска объявили скидки в выходные1
- 2.08.2024, 21:11
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До 80%.
В Минске крупные магазины и универмаги объявили внушительные скидки на ряд непродовольственных товаров, технику и другое.
Где-то дисконт будет действовать только 3 и 4 августа, однако есть предложения, которыми уже можно воспользоваться.
ЦУМ
Там со 2 по 4 августа объявили скидки на непродовольственные товары. Размер предложения составит 55%, однако стоимость позиции в чеке должна быть не менее Br7.
Также действует дисконт на крупногабаритную бытовую технику – 15%.
ГУМ
В этом магазине Минска можно будет в выходные приобрести с выгодой ювелирные изделия и много других товаров. Отмечается, что скидки от 25 до 55% станут распространяться на украшения из золота и серебра.
Серьезное снижение цен в 55% будет доступно тем, кто купит промтовары, стоимость которых начинается от Br7. Также в списке еще несколько десятков других позиций. На них есть скидка от 10 до 50%. Подробности здесь.
До 80% скидки в магазинах
Универмаг «Беларусь» предлагает выгодно закупиться женской одеждой и другими товарами. Здесь скидки доходят до 80%, однако распространяются они на выделенный ассортимент. К слову, предложение будет доступно до конца августа. Подробности можете найти тут.
Похожее предложение также у ТД «На Немиге». До 80% дают дисконт на косметику, средства для ухода и одежду. Чуть меньше – на канцелярские принадлежности и обувь, однако список обширен, а выгодное предложение будет доступно до конца лета. Все нюансы можете узнать по этой ссылке.
Подготовка к школе со скидками
Самое щедрое и масштабное предложение, по всей видимости, объявил ТЦ «Кiрмаш».
Мало того что со скидкой в 50% можно купить ювелирные изделия и женскую одежду, здесь приступили к подготовке к школе.
Канцелярские принадлежности продадут дешевле на 35%. На школьную форму предлагают скидку в 15%. А рюкзаки станут реализовывать с выгодой для покупателя в 25%.