Взят сенатор, или Как они любят Виктор Фролинский

2.08.2024, 21:24

Дмитрий Савельев

Постепенно государство обрело тот самый формат, что был нужен Савельеву.

Член Совета Федерации Дмитрий Савельев задержан сегодня на выходе с заседания. Руководил задержанием лично генпрокурор РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 33, 30 и 105 УК РФ. Обвинение формулируется как приготовление к организации убийства. Проще говоря, заказ. Ныне-то Савельева не сразу вспомнят. А пару десятилетий назад он сверкал всеми гранями особой русскомирной духовности. Даже раньше, чем госмракобесие стало основным законом РФ.

Члены верхней палаты Федерального Собрания обладают парламентской неприкосновенностью. Но этот статус может аннулироваться. Так уже было в 2019 году, когда арестовали другого сенатора – Рауфа Аршаукова. Осуждённого пожизненно за организацию двух убийств и ушедшего на "Чёрный дельфин". Так и теперь Совет Федерации дал согласие на задержание и привлечение Дмитрия Савельева, вплоть до содержания под стражей.

«Генеральный прокурор представил копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием», – резюмировал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Генпрокурор Краснов лично зашёл в зал заседаний. Торжественно, в парадной форме. Как раз в момент, когда члены СФ вручали цветы председательнице Валентине Матвиенко. По другому поводу.

Савельевское дело отчасти сходно с аршауковским. Хотя по политическому и личностному масштабу Аршауков превосходит. Сенатор от Карачаево-Черкесии принадлежал к могущественному семейному клану, был одним из хозяев региона. Сенатор от Тульской области принадлежит максимум к свите генерала Дюмина. Хотя и это немало. С учётом нынешнего дюминского положения в кремлёвских верхах.

С 2016 года Савельев представлял в СФ исполнительную власть Тульской области. Где Дюмин был губернатором. Состоял в сенатском комитете по бюджету и финансовым рынкам, последние несколько месяцев – в комитете по экономической политике.

По версии следствия, Савельев, можно сказать, двинулся путём Аршаукова. Но не преуспел в этом.

Год назад он поручил организовать убийство московского бизнесмена Сергея Ионова. Конфликт между ними возник от прежнего компаньонства. Савельев с Ионовым были соинвесторами производства измерительных приборов и охранных систем «Оптомониторинг». Кончилось тем, что Ионов попал в колонию на 2,5 года за растрату 1,6 млн рублей. Полученных от Савельева. Компаньону такое наказание показалось несправедливо мягким. Он возжелал окончательного решения. «Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство», – формулирует официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Начался поиск исполнителя. Под это нашёлся бывший сотрудник ФСИН. Ему были обещаны $100 тысяч – т.е. раз в пять больше суммы, за которую Ионова ждало возмездие. Что ещё раз доказывает: не в деньгах жизни суть. Личная неприязнь ценится дороже. Россией вообще правят довольно идеалистичные персонажи. За кровь как таковую последней рубашки не пожалеют.

Однако кандидат в киллеры поразмыслил и пошёл в ФСБ. Оперативники взяли ситуацию под контроль. Убийство Ионова инсценировали, меддокументы подделали, Савельеву отчитались об исполнении. «После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», – говорится в релизе СК. Дальше оставалось только брать, что ныне и сделано.

Интересно, что сенаторских полномочий Савельев не лишён. Незачем – и так истекают осенью. Да и какая разница.

Завтра Дмитрию Савельеву исполняется 56 лет. Родом из Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горький. Кандидат юридических наук. Экономическое и управленческое образование получил в Академии нархоза и госслужбы. В молодости работал судостроителем, служил в ВДВ, воевал в Афганистане.

С середины 1990-х шёл по линии нефтебизнеса. Работал в ЛУКОЙЛе, возглавлял «Нефтехим» и «Транснефть». Входил в коллегию Минтопэнерго, когда правительство возглавляли сначала Сергей Кириенко, потом Евгений Примаков. А президентом России был Борис Ельцин.

На выборах 1999-го Дмитрий Савельев стал депутатом Госдумы. Входил во фракцию Союза правых сил – либеральной партии Кириенко–Чубайса–Гайдара. Но, подобно тому же Кириенко, мгновенно перестроился под ветры путинской эры.

Уже в 2003-м он избирался от «Родины» Сергея Глазьева. В 2007-м и 2011-м – от путинской «Единой России». Отличался ожесточённой державностью, ксенофобией, клерикальностью, милитаризмом и антилиберализмом. Требовал, к примеру, запретить в России День святого Валентина: «Откуда это праздники, которые в нашей культуре никогда не праздновались?! Кто это нам подбрасывает?!» Путин на фоне Савельева смотрелся скромным носителем европейских ценностей.

Постепенно государство обрело тот самый формат, что был нужен Савельеву. И таким, как он. Не сказать, чтобы Савельев так уж высоко в нём поднялся. Но представлять в Совете Федерации путинского охранника и организатора захвата Крыма – это всё же что-то. Ну и по мелочи – у Савельева нашли дом в Великобритании, приобретённый в том же году, когда он начал представлять Дюмина (это не говоря о приличной недвижимости российской дислокации).

В конце 2020-го, когда уже стремительно приближались сегодняшние война и террор, Савельев успел поучаствовать в крупной законодательной инициативе. Вместе с Пискарёвым, Исаевым, Поклонской предлагал поправки в закон об образовании: накачку государственного мракобесия, ксенофобскую цензуру, запрет на просвещение. Всё это вскоре поступило Кремлю на вооружение. Но о Савельеве с тех пор не слыхали. Зато вот, услыхали теперь.

И ещё, видимо, услышим. «У Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов привести контраргументы», – полагает председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Он уже и начал приводить, с самого момента задержания: «сфабриковано», «необоснованно» и т.д. Подождём немного – глядишь, получим очередную «жертву путинизма», гиркинского типа. Но точно не кандидата на обмен.

Так вот для них и старайся. Дмитрий Савельев явно один из тех, кого взорванный Татарский причислял к своему «мы»: «Всех убьём, всех ограбим, всё будет, как мы любим». Да, примерно так они и любят. И всё равно впустую вся державность и преданность. Зря не сиделось в СПС.

Виктор Фролинский, vkrizis.info

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com