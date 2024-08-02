Белорусский батутист Литвинович выиграл золото на второй Олимпиаде подряд

Белорусский батутист Литвинович выиграл золото на второй Олимпиаде подряд6
- 2.08.2024, 21:36
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У белорусов стало две медали на Играх в Париже.
Батутист Иван Литвинович выиграл золото на Играх в Париже. Белорусский спортсмен набрал 63,090 балла.
Серебро завоевал китаец Ван Зисай (61,890). Бронзовым призером стал его соотечественник Ян Лангю (60,950).
23-летний Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Играх в Токио-2020. Также он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.
Таким образом, батутисты из нашей страны примерили медали уже на трех Олимпиадах подряд. В 2016 году золото выиграл Владислав Гончаров. В 2021-м первенствовал Литвинович. А сейчас на пьедестал поднялись Бордиловская (серебро) и снова Литвинович (золото).