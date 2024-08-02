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Белорусский батутист Литвинович выиграл золото на второй Олимпиаде подряд

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  • 2.08.2024, 21:36
  • 2,860
Белорусский батутист Литвинович выиграл золото на второй Олимпиаде подряд
Иван Литвинович

У белорусов стало две медали на Играх в Париже.

Батутист Иван Литвинович выиграл золото на Играх в Париже. Белорусский спортсмен набрал 63,090 балла.

Серебро завоевал китаец Ван Зисай (61,890). Бронзовым призером стал его соотечественник Ян Лангю (60,950).

23-летний Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Играх в Токио-2020. Также он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.

Таким образом, батутисты из нашей страны примерили медали уже на трех Олимпиадах подряд. В 2016 году золото выиграл Владислав Гончаров. В 2021-м первенствовал Литвинович. А сейчас на пьедестал поднялись Бордиловская (серебро) и снова Литвинович (золото).

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