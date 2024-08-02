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В центре Минска закроют крупный путепровод

  • 2.08.2024, 22:04
В центре Минска закроют крупный путепровод

На год.

В Минске в сентябре начнется ремонт одного из самых крупных и загруженных путепроводов. Речь идет об объекте между улицей Московской и площадью Независимости.

По словам директора предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева, подготовительные работы займут три месяца, затем строители приступят к демонтажу конструкций.

Ремонт обещают завершить летом следующего года.

Движение по путепроводу на время работ будет полностью закрыто для всех видов транспорта. Общественный транспорт пустят в объезд.

Как отметил Панев, троллейбусные маршруты на этом участке заменят на автобусы и электробусы.

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