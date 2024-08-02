В центре Минска закроют крупный путепровод
- 2.08.2024, 22:04
На год.
В Минске в сентябре начнется ремонт одного из самых крупных и загруженных путепроводов. Речь идет об объекте между улицей Московской и площадью Независимости.
По словам директора предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева, подготовительные работы займут три месяца, затем строители приступят к демонтажу конструкций.
Ремонт обещают завершить летом следующего года.
Движение по путепроводу на время работ будет полностью закрыто для всех видов транспорта. Общественный транспорт пустят в объезд.
Как отметил Панев, троллейбусные маршруты на этом участке заменят на автобусы и электробусы.