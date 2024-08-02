Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года

Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года2
- 2.08.2024, 22:24
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Шансы есть.
Украинские защитники уже в этом году могут уничтожить Крымский мост. Над этим ведется работа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
Журналистка поинтересовалась у Буданова, может ли Крымский мост быть уничтожен в ближайшее время.
«Все трудятся. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все нуждается в решении комплексном. Работа идет», - ответил Буданов, спросив у журналистки, что именно для нее значит «в ближайшее время».
Женщина объяснила, что имеет в виду ближайшие несколько месяцев или период до конца года.
«Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть», - сказал начальник ГУР.