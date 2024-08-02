Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года 2 2.08.2024, 22:24

1,196

Шансы есть.

Украинские защитники уже в этом году могут уничтожить Крымский мост. Над этим ведется работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Журналистка поинтересовалась у Буданова, может ли Крымский мост быть уничтожен в ближайшее время.

«Все трудятся. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все нуждается в решении комплексном. Работа идет», - ответил Буданов, спросив у журналистки, что именно для нее значит «в ближайшее время».

Женщина объяснила, что имеет в виду ближайшие несколько месяцев или период до конца года.

«Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть», - сказал начальник ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com