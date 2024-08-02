Белоруску шокировало общежитие от «лидера строительной отрасли Беларуси» 1 2.08.2024, 22:41

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Видеофакт.

Белоруска сняла на видео условия в брестском общежитии, куда заселили ее ребенка — выпускника колледжа. Ролик в TikTok за сутки набрал десятки тысяч просмотров и множество комментариев. Женщина считает, что ужасные условия без огласки оставлять нельзя, иначе это будет нормой — есть и противники такого подхода, пишет «Зеркало».

«Вот такое общежитие получили дети, которые уехали с кобринского колледжа на отработку в Брест — КУП „Брестжилстрой“», — рассказала автор видео.

По ее словам, ее сын с утра был на работе, а под вечер его заселили в место с ужасными условиями. На кадрах — обшарпанные стены в ванной, драные обои в коридоре, грязная кухня с пустой бутылкой от алкоголя под столом. Женщина попросила высказать мнение о жилье.

«Я набрала начальнику общежития, на что он ответил, что это общежитие абсолютно нормальное и оно пригодно для проживания детей, которые приехали на отработку», — добавила женщина и попросила максимально распространить видео.

Ролик набрал под 90 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.

Под роликом более 360 лайков у такого комментария: «Детей начальников заселить, пусть поживут в таких нормальных условиях».

За 260 у такого: «В наше время иметь такие общежитие стыдно».

Под сотню набрал такой: «В наше время давать такие общежития — позор, я понимаю, везде нехватка денег — хоть бы мусор вынесли и покрасили стены, пусть бедненько, но чисто».

Есть и одобряющие облупленные стены граждане, почти восемь десятков лайкнули высказывание: «Вас пожалеть? У многих то же самое. Не нравится, что мешает снять самим жилье такое, какое вам по душе?!»

Женщина в другом ролике ответила на этот комментарий — считает, что если на такое не реагировать, то «это будет твориться дальше».

«Нам не надо номера „люкс“. Нам надо косметический хотя бы ремонт. Если бы там было просто грязно — не вопрос. Дети убрались бы. Но там не грязно — там антисанитария, там грибок. Вы бы своего ребенка отправили туда жить? <…> Я не поверю, что в строительной фирме нет пары банок краски и пары роликов обоев для того, чтобы сделать косметический ремонт. И как комендант общежития вообще принимает такую комнату у жильцов, которые оттуда съезжают», — рассуждала она.

Как указано на сайте, КУП «Брестжилстрой» — это «современная мощная компания, входящая в число лучших строительных организаций Республики Беларусь, имеющая два крупных домостроительных комбината». На главной странице указано, что предприятие — «лидер строительной отрасли Беларуси». Кстати, заместитель генерального директора по производству Эдуард Конончук является депутатом Брестского горсовета.

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