В Австрии заявили о конце зависимости от российского газа
- 2.08.2024, 22:55
Австрийская энергетическая группа OMV сможет обеспечить своих клиентов без газа из РФ.
Австрийская энергетическая группа OMV больше не зависит от российского газа и сможет обеспечить своих клиентов при прекращении газового транзита через Украину. Об этом в интервью APA заявил генеральный директор OMV Альфред Штерн.
«Мы уже более двух лет работаем над диверсификацией наших источников газа и транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от поставок со стороны Газпрома. Мы можем обеспечить всех наших контрактных клиентов, даже если российский газ не будет поступать. У OMV уже нет этой зависимости», – сказал он.
Штерн заверил, что OMV значительно сократила покупаемые у «Газпрома» объемы природного газа по сравнению с теми, что были до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и добавил, что компания будет настаивать на строгом соблюдении российским «Газпромом» условий контракта. По контракту российский концерн должен поставлять газ на словацко-австрийскую границу, и если Украина не продлит контракт на транзит газа с «Газпромом», то «Газпром» не сможет выполнять контракт с OMV уже с начала следующего года.
По словам гендиректора, общение между OMV и «Газпромом» сейчас происходит преимущественно через юристов, с несколькими процессами в арбитражных судах: с начала 2023 года действует специальная юридическая стратегия, направленная на защиту прав OMV.