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Пловчиха Анастасия Шкурдай в финале Олимпиады показала восьмой результат

  • 2.08.2024, 23:34
Пловчиха Анастасия Шкурдай в финале Олимпиады показала восьмой результат
Анастасия Шкурдай

Белорусские пловцы завершили соревновательную программу на Играх в Париже.

В финале Олимпиады на дистанции 200 метров на спине белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай финишировала восьмой.

Она преодолела дистанцию за 2 минуты 10,23 секунды, отстав от лидера почти на 7 секунд.

Чемпионкой Игр стала Кейли Маккеоун из Австралии. Ее результат — 2 минуты 03,73 секунды, что стало олимпийским рекордом.

Белорусские пловцы завершили соревновательную программу на Олимпиаде в Париже.

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