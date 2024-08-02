Пловчиха Анастасия Шкурдай в финале Олимпиады показала восьмой результат
- 2.08.2024, 23:34
Белорусские пловцы завершили соревновательную программу на Играх в Париже.
В финале Олимпиады на дистанции 200 метров на спине белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай финишировала восьмой.
Она преодолела дистанцию за 2 минуты 10,23 секунды, отстав от лидера почти на 7 секунд.
Чемпионкой Игр стала Кейли Маккеоун из Австралии. Ее результат — 2 минуты 03,73 секунды, что стало олимпийским рекордом.
Белорусские пловцы завершили соревновательную программу на Олимпиаде в Париже.