Шольц о военной помощи: Мы остаемся сильнейшим сторонником Украины
- 20.08.2024, 1:12
Канцлер ФРГ прокомментировал публикации в СМИ о якобы сокращении немецкой помощи для Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал публикации в медиа о якобы сокращении немецкой помощи для Украины. Он подчеркнул, что Германия остается крупнейшим сторонником Украины в Европе.
«Германия есть и остается самым сильным сторонником Украины в Европе», — пишет он в соцсети Х.
Канцлер отметил, что его страна продолжит поддержку Украины, предоставляя вместе с G7 кредит в объеме €50 миллиардов.
«Мы продолжаем нашу поддержку: кредит в 50 миллиардов евро, который мы предоставляем из G7. Это позволит Украине массово закупать оружие», — добавил он.