Шольц о военной помощи: Мы остаемся сильнейшим сторонником Украины 20.08.2024, 1:12

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ прокомментировал публикации в СМИ о якобы сокращении немецкой помощи для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал публикации в медиа о якобы сокращении немецкой помощи для Украины. Он подчеркнул, что Германия остается крупнейшим сторонником Украины в Европе.

«Германия есть и остается самым сильным сторонником Украины в Европе», — пишет он в соцсети Х.

Канцлер отметил, что его страна продолжит поддержку Украины, предоставляя вместе с G7 кредит в объеме €50 миллиардов.

«Мы продолжаем нашу поддержку: кредит в 50 миллиардов евро, который мы предоставляем из G7. Это позволит Украине массово закупать оружие», — добавил он.

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