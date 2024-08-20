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Виталий Портников: Лукашенко должен задать себе один вопрос

  • 20.08.2024, 7:35
  • 1,968
Виталий Портников: Лукашенко должен задать себе один вопрос

Белорусскому диктатору есть чего бояться.

Известный украинский публицист Виталий Портников считает, что Украина, если с территории Беларуси будет исходить опасность, может повторить Курскую операцию/ru/news на белорусской территории. Такое мнение он выразил на Youtube-канале известного журналиста Евгения Киселева:

— Украина не действует на территории России с помощью Русского добровольческого корпуса. Она и на территории Беларуси может действовать не с помощью полка Калиновского, если решит, что с белорусской территории Украине угрожает опасность.

Надо учесть, что белорусское общество совсем иначе настроено к этой войне, чем российское. И к Лукашенко белорусы совсем иначе относятся, чем россияне к Путину. Поэтому Лукашенко есть чего бояться.

Лукашенко должен задать себе один вопрос: а в нынешней ситуации у Путина есть ресурсы, чтобы его спасать? Донецк, Херсон, Харьков, Запорожье, Курск. Еще и Беларусью заниматься в этой ситуации? Не порвется ли пупок.

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