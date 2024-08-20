Китай похоронил российский газопровод «Сила Сибири-2» 20.08.2024, 7:44

Это признали и в Монголии.

Монголия не включила в план национального развития до 2028 года проект газопровода «Сила Сибири-2», который РФ намеревалась проложить через ее территорию для транспортировки газа в Китай. Об этом сообщила в понедельник, 19 августа, газета The South China Morning Post.

Таким образом, закладка трубопровода, строительство которого на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином продвигал Владимир Путин, не состоится как минимум в ближайшие несколько лет.

«Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может заключить желаемую сделку с Пекином и, вероятно, отложит проект до лучших времен», - приводит издание слова Мунхнара Байарлхавги, бывшего члена Совета безопасности Монголии.

В свою очередь специалист по России и Центральной Азии из Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань в разговоре с The South China Morning Post отметил: «Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, [но] у России нет денег, а Китай не торопится строить трубопровод».

Китай хочет закупать газ по внутренним ценам РФ, «Газпром» - против

Ранее газета The Financial Times сообщала, что попытки России заключить с Китаем сделку по строительству газопровода «Сила Сибири - 2» зашли в тупик из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, которое Пекин намерен закупать у Москвы.

Как отмечали собеседники издания, Китай готов платить за газ, поставляемый через «Силу Сибири - 2», цену, близкую к внутренним ценам на топливо в РФ, хотя они держатся на заданном уровне благодаря государственным субсидиям. Кроме того, Пекин хочет закупать лишь небольшую часть от того объема топлива, на поставку которого рассчитаны мощности газопровода.

После того как Евросоюз резко сократил закупки российского газа из-за полномасштабной войны РФ против Украины, Владимир Путин предложил Си Цзиньпину увеличить поставки газа из РФ до 100 млрд кубометров в год. Однако Пекин так и не одобрил строительство нового газопровода.

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