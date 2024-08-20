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Соболенко выиграла турнир в США

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  • 20.08.2024, 7:51
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Соболенко выиграла турнир в США

Белорусская теннисистка не проиграла ни одного сета.

В понедельник, 19 августа, белорусская теннисистка Арина Соболенко победила в финале турнира WTA 1000 в Цинциннати.

По итогам турнира Арина возвращает себе второе место в рейтинге WTA, обойдя Кори Гауфф.

В полуфинале Соболенко с легкостью обыграла свою давнюю соперницу Игу Свентек в двух сетах — 6:3 и 6:3. В финале ей противостояла Джессика Пегула, которая занимает шестую строчку рейтинга WTA. Для победы белоруске также потребовалось всего два сета, которые завершили в ее пользу — 6:3 и 7:5.

Белорусская теннисистка не проиграла ни одного сета на этом турнире.

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