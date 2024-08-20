Осенью белорусов ждут большие перемены

Осенью белорусов ждут большие перемены3
- 20.08.2024, 7:56
- 16,842
Целый ряд новшеств.
Предстоящей осенью белорусов ожидает немало изменений, которые способны повлиять на толщину кошельков. Среди них — пенсионное новшество, прибавка некоторым бюджетникам, ограничения по секонду и валютные корректировки, пишет «Зеркало».
Валютные новшества
С 26 октября введут изменения при обмене валюты. К примеру, Нацбанк прописал, что кассир может не брать у клиентов-физлиц наличную валюту, «спрос на которую является незначительным и официальный курс белорусского рубля по отношению к которой устанавливает Нацбанк ежемесячно». Регулятор каждый месяц устанавливает курс, к примеру, азербайджанского маната, алжирского и иракского динара, гонконгского доллара, египетского фунта, лари и других.
Как и сейчас, работник обменника не сможет отказать в продаже наличной иностранной валюты, которая есть в кассе. Исключение — если она предназначена для выдачи клиентам-физлицам с их счетов, а также выдачи юрлицам на расходы в командировках. Также могут отказать в обмене той валюты, которая предназначена для выдачи сдачи и проведения конверсии.
Также Нацбанк прописал, что информация об обменных курсах может быть указана на специальном электронном табло.
Пенсионные изменения
С 1 октября этого года также запустят пенсионное новшество. Так, власти расширят список тех, кто должен вносить обязательные страховые взносы в ФСЗН. С этой даты пенсионные отчисления в Фонд соцзащиты населения станут обязательными для ремесленников, владельцев агроусадеб, а также самозанятых.
Как уточняли ранее в Минтруда, эти белорусы будут вносить взносы в ФСЗН по такой же схеме, как и индивидуальные предприниматели:
уплата взносов — по 1 марта следующего года;
взносы надо делать только за месяцы, в которых человек работает.
Размер взносов — 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже, чем от минимальной зарплаты. Напомним, минималка сейчас составляет 626 рублей. То есть ежемесячный взнос будет 181,54 рубля в месяц. За год — 2 178,48 рубля.
Ограничения для предпринимателей
С 1 октября в Беларуси прекратят регистрацию ИП по некоторым видам деятельности.
Напомним, 1 июля Совмин утвердил список видов деятельности, которыми они смогут заниматься, а какими — нет. По тем, что не попали в этот перечень, с октября не получится открыть новое ИП. Тем, кто сейчас ведет ИП по этим видам деятельности, до 31 декабря 2025 года нужно будет перейти в юрлицо. Еще один вариант — совсем закрыться.
Удар по секонду
С 1 октября должен вступить в силу запрет на ввоз в Беларусь из ЕС секонда.
Напомним, санкции Евросоюза, которые распространили на Беларусь в конце июня, наделали шума среди путешественников. Запретили множество товаров — в списке оказалось более 400 категорий. Документ не ограничил ввоз предметов гардероба из ЕС в Беларусь, но запретил «одежду и прочие изделия, бывшие в употреблении».
Изменение в платной медицине
С 1 ноября правительство еще больше расширит регулирование цен на платные медицинские услуги. В их число попадут приемы и консультации врачей-специалистов.
То есть частные медицинские клиники не смогут самостоятельно выставлять цену за обычный прием у врача.
Новшества от банков
В сентябре некоторые банки обещают ввести изменения для своих клиентов. К примеру, «Сбер Банк» с начала месяца изменит размер начисления money-back по карточному продукту Ultra Card. «Банк ВТБ» анонсировал, что с 1 сентября откорректирует условия применения платы за сервисное обслуживание карт.
«БНБ-Банк» объявил, что с 6 сентября откорректирует сбор для физлиц за безналичное зачисление иностранной валюты на счета (кроме переводов из других банков Беларуси).
Некоторым бюджетникам обещают прибавку
Отдельным категориям работников бюджетной сферы в сентябре планируют повысить зарплаты. Об этом ранее сообщил глава Минфина Юрий Селиверстов.
Перестанут действовать скидки на поездки в электричках для пенсионеров
С 1 ноября для пенсионеров перестанет действовать 50-процентная скидка на поездки в поездах региональных линий экономкласса. Льгота действует до конца октября. Ее вводили с 1 мая — на время сезонных сельскохозяйственных работ.
«Белавиа» увеличит число рейсов в Москву
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 27 октября станет чаще совершать полеты в Москву из областных аэропортов.
Из Бреста в московский аэропорт Шереметьево самолеты будут летать четыре раза в неделю по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Рейсы по маршруту Гомель — Москва — Гомель будут осуществляться ежедневно. По вторникам и пятницам пассажиров будут доставлять во Внуково, в остальные дни — в Шереметьево.