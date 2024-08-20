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Россия атаковала Киев крылатыми ракетами

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  • 20.08.2024, 8:07
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Россия атаковала Киев крылатыми ракетами

Украинские силы ПВО сбили их на подступах к городу.

В ночь на вторник, 20 августа, россияне атаковали Киев ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Украинская противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели на подступах к городу.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ночью оккупанты атаковали Киев шахедами. Утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет. Попко отметил, что это была уже 41 воздушная тревога в столице с начала августа.

По предварительным данным, РФ атаковала Киев с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами типа «Искандер-К». Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты удалось уничтожить еще на подступах к городу.

Отмечается, что это была уже пятая ракетная атака на столицу в этом месяце.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Данные оперативной сводки постоянно обновляются.

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