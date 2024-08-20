Гарри Каспаров выкупил целую страницу в газете Bild, чтобы обратиться к Шольцу

Гарри Каспаров выкупил целую страницу в газете Bild, чтобы обратиться к Шольцу3
- 20.08.2024, 8:18
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Российский оппозиционер разместил в немецкой газете одно фото.
Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выкупил в немецкой газете Bild страницу рекламы, разместив на ней фотографию кладбища с украинскими военными и призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу предоставить Украине необходимую для нее военную помощь, обратило внимание «Радио Свобода».
«Германия уже подводила мир к пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Дайте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается», - такая надпись размещена под фотографией.
Объявление опубликовано на фоне обсуждения возможного решения правительства Германии сократить военную помощь Украине. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер уже направил министру обороны Борису Писториусу письмо с просьбой не одобрять дальнейшие заказы на покупку вооружений у промышленных предприятий, утверждается в материале Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.