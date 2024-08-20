«Лукашенко рассуждает о вариантах собственного будущего» 1 20.08.2024, 8:23

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Диктатора могут ликвидировать спецслужбы.

Лукашенко заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «могут ликвидировать его же спецслужбы». Заявление диктатора прокомментировал в Telegram политолог Александр Фридман:

— Рассуждения Лукашенко о судьбе Зеленского — куда больше, чем праздные фантазии. Это рассуждения о вариантах собственного будущего.

Будучи «историком», Лукашенко мог бы и знать, что спецслужбы действительно иногда покушаются на жизнь глав государств-— но в диктатурах вроде Беларуси, а не в демократиях вроде Украины.

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