«Лукашенко рассуждает о вариантах собственного будущего»1
- 20.08.2024, 8:23
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Диктатора могут ликвидировать спецслужбы.
Лукашенко заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «могут ликвидировать его же спецслужбы». Заявление диктатора прокомментировал в Telegram политолог Александр Фридман:
— Рассуждения Лукашенко о судьбе Зеленского — куда больше, чем праздные фантазии. Это рассуждения о вариантах собственного будущего.
Будучи «историком», Лукашенко мог бы и знать, что спецслужбы действительно иногда покушаются на жизнь глав государств-— но в диктатурах вроде Беларуси, а не в демократиях вроде Украины.