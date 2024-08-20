закрыть
20 августа 2024, вторник, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Украинская ловушка в Курской области захлопнулась

1
  • 20.08.2024, 8:25
  • 9,224
Forbes: Украинская ловушка в Курской области захлопнулась

Российские войска близки к изоляции.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и защитники государства в РФ пытаются изолировать большой кусок Курской области.

Украиская сторона предпринимает попытки изолировать часть Курщины, которая находится между украинской границей и рекой Сейм, - это почти 300 квадратных миль (1 миля - более 1,6 километра) области, пишет Forbes.

«Неясно, сколько еще мостов - постоянных или временных - украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса», - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что, согласно коммерческим спутниковым снимкам, полученным с территории Курщины, «три постоянных моста, которые украинцы атаковали между пятницей и понедельником, были единственными крупными постоянными мостами в этом районе».

«Возможно, россияне теперь полностью полагаются на понтонные мосты, чтобы пересечь Сейм», - подчеркивается в статье.

Издание добавило, что российские силы активно сооружают временные понтонные мосты, но они хлипкие, и их легче разрушить, чем бетонные.

«Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить любые временные мосты, которые появятся в том же районе», - полагают журналисты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов