Forbes: Украинская ловушка в Курской области захлопнулась 1 20.08.2024, 8:25

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Российские войска близки к изоляции.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и защитники государства в РФ пытаются изолировать большой кусок Курской области.

Украиская сторона предпринимает попытки изолировать часть Курщины, которая находится между украинской границей и рекой Сейм, - это почти 300 квадратных миль (1 миля - более 1,6 километра) области, пишет Forbes.

«Неясно, сколько еще мостов - постоянных или временных - украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса», - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что, согласно коммерческим спутниковым снимкам, полученным с территории Курщины, «три постоянных моста, которые украинцы атаковали между пятницей и понедельником, были единственными крупными постоянными мостами в этом районе».

«Возможно, россияне теперь полностью полагаются на понтонные мосты, чтобы пересечь Сейм», - подчеркивается в статье.

Издание добавило, что российские силы активно сооружают временные понтонные мосты, но они хлипкие, и их легче разрушить, чем бетонные.

«Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить любые временные мосты, которые появятся в том же районе», - полагают журналисты.

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