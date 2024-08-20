закрыть
20 августа 2024, вторник, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп хочет предложить Маску должность

7
  • 20.08.2024, 8:28
  • 2,184
Трамп хочет предложить Маску должность

СМИ рассказали, кем видит миллиардера кандидат в президенты США от республиканцев.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп планирует предложить миллиардеру Илону Маску государственную должность в случае своей победы на выборах.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп выразил желание пригласить генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска в свой кабинет министров или предложить ему роль советника, если он станет президентом США.

Трамп высоко оценил вклад Маска в развитие технологий, особенно в сфере электромобилей и освоения космоса. Он отметил, что Маск мог бы занять значимую должность в его правительстве или стать советником, если сам предприниматель выразит желание принять это предложение.

Кроме того, Трамп заявил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысяч долларов для некоторых новых электромобилей, что может повлиять на бизнес Tesla, которая занимается их продажей, сообщает CNBC.

Отметим, что Маск выразил поддержку Трампу в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов