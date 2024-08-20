Трамп хочет предложить Маску должность 7 20.08.2024, 8:28

2,184

СМИ рассказали, кем видит миллиардера кандидат в президенты США от республиканцев.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп планирует предложить миллиардеру Илону Маску государственную должность в случае своей победы на выборах.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп выразил желание пригласить генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска в свой кабинет министров или предложить ему роль советника, если он станет президентом США.

Трамп высоко оценил вклад Маска в развитие технологий, особенно в сфере электромобилей и освоения космоса. Он отметил, что Маск мог бы занять значимую должность в его правительстве или стать советником, если сам предприниматель выразит желание принять это предложение.

Кроме того, Трамп заявил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысяч долларов для некоторых новых электромобилей, что может повлиять на бизнес Tesla, которая занимается их продажей, сообщает CNBC.

Отметим, что Маск выразил поддержку Трампу в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com