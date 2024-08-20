Трамп хочет предложить Маску должность

Трамп хочет предложить Маску должность7
- 20.08.2024, 8:28
- 2,184
СМИ рассказали, кем видит миллиардера кандидат в президенты США от республиканцев.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп планирует предложить миллиардеру Илону Маску государственную должность в случае своей победы на выборах.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп выразил желание пригласить генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска в свой кабинет министров или предложить ему роль советника, если он станет президентом США.
Трамп высоко оценил вклад Маска в развитие технологий, особенно в сфере электромобилей и освоения космоса. Он отметил, что Маск мог бы занять значимую должность в его правительстве или стать советником, если сам предприниматель выразит желание принять это предложение.
Кроме того, Трамп заявил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысяч долларов для некоторых новых электромобилей, что может повлиять на бизнес Tesla, которая занимается их продажей, сообщает CNBC.
Отметим, что Маск выразил поддержку Трампу в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.