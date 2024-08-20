Калифорнийские ученые готовы платить за видео с котами
- 20.08.2024, 8:32
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Новое исследование будет проходить в два этапа.
Исследователи из Калифорнийского университета ищут волонтеров для участия в новом проекте. Для этого достаточно поиграть со своим котом, снять видео и поделиться им с учеными, пишет New Voice.
Исследователи из Лаборатории эпидемиологии благополучия животных Калифорнийского университета в Дэвисе проводят исследование, в ходе которого надеются лучше понять, как владельцы взаимодействуют со своими котами.
Новое исследование будет проходить в два этапа. На первом этапе ученые просят людей присылать им двухминутные видео, на которых зафиксирован типичный процесс игры с любимцем. На втором этапе участникам будет предоставлена специально игрушка, и перемещать ее рядом с котом нужно будет определенным образом.
Цель проекта — изучить, как владельцы котов взаимодействуют со своим котом во время обычной игры, а также сравнить, насколько разные коты игривы с конкретной подвижной игрушкой.
«Я думаю, что расширение наших знаний о поведении кошек поможет разобраться с недоразумениями и поможет людям взаимодействовать с котами и лучше понимать их потребности», — говорит исследовательница Хи Джин Чунг, аспирантка из Калифорнийского университета, в комментарии Gizmodo.
Люди, которые участвуют в исследовании, также будут иметь шанс получить подарочную карту Amazon на 50 долларов. Принять участие может любой американец в возрасте от 18 лет, который имеет по крайней мере одного взрослого кота. Игрушку, предоставленную в рамках эксперимента, также можно будет оставить себе.