Калифорнийские ученые готовы платить за видео с котами 20.08.2024, 8:32

1,822

Новое исследование будет проходить в два этапа.

Исследователи из Калифорнийского университета ищут волонтеров для участия в новом проекте. Для этого достаточно поиграть со своим котом, снять видео и поделиться им с учеными, пишет New Voice.

Исследователи из Лаборатории эпидемиологии благополучия животных Калифорнийского университета в Дэвисе проводят исследование, в ходе которого надеются лучше понять, как владельцы взаимодействуют со своими котами.

Новое исследование будет проходить в два этапа. На первом этапе ученые просят людей присылать им двухминутные видео, на которых зафиксирован типичный процесс игры с любимцем. На втором этапе участникам будет предоставлена специально игрушка, и перемещать ее рядом с котом нужно будет определенным образом.

Цель проекта — изучить, как владельцы котов взаимодействуют со своим котом во время обычной игры, а также сравнить, насколько разные коты игривы с конкретной подвижной игрушкой.

«Я думаю, что расширение наших знаний о поведении кошек поможет разобраться с недоразумениями и поможет людям взаимодействовать с котами и лучше понимать их потребности», — говорит исследовательница Хи Джин Чунг, аспирантка из Калифорнийского университета, в комментарии Gizmodo.

Люди, которые участвуют в исследовании, также будут иметь шанс получить подарочную карту Amazon на 50 долларов. Принять участие может любой американец в возрасте от 18 лет, который имеет по крайней мере одного взрослого кота. Игрушку, предоставленную в рамках эксперимента, также можно будет оставить себе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com