На что готов пойти Путин 2 Александр Невзоров

20.08.2024, 8:41

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Кремлевский упырь готовится бомбить Курскую область.

По сообщениям МЧС РФ, 121 тыс. человек эвакуировались из Курской области с момента ее перехода под знамя Украины.

Всего в Курской области проживает чуть больше 1 млн человек.

На данный момент осталось 850–900 тыс. В самом Курске – 400 тыс., по области – 500 тыс.

Настроение у обитателей оккупированных территорий распрекрасное. Жизнь наконец удалась. ВСУ проявляют чудеса галантности.

Единственная опасность – Путин и его ФАБ.

Конечно, наступит мгновение, когда кремлевский упырь психанет и бросит на Курщину свои бомбовозы. Его летающим оркам без разницы, кого превращать в обгорелое мясо. Они готовы убивать «своих» так же азартно, как и украинцев.

Никакой другой тактики войны, кроме выбамбливания «под ноль», русские не знают.

Пропаганда уже начала подводить базу под бомбежки.

Ее смысл в том, что население Курской области – патриоты России.

А патриоты должны любить русские бомбы, даже если они летят в них самих.

Встречать прилетающие в их дома ФАБ патриоты должны с флагами, цветами и песней про «березоньку». А умирать должны живописно, но организованно.

Федеральные каналы РФ готовят репортажи о пенсионерках-героях, которые обрывают телефоны Генштаба: «Товарищ Беломордов, вызываем огонь на себя!» Разумеется, таких дур в Курской области найти невозможно.

АП подумывает замотать платками Захарову, Собчак, Рудковскую, выдать им клюки, доклеить недостающие бородавки – и подбросить этих трех старушек «любить родину» в район Суджи.

Александр Невзоров, Telegram

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