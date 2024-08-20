Белорусскому режиссеру Андрею Гнету грозит быстрая высылка из Сербии

Белорусскому режиссеру Андрею Гнету грозит быстрая высылка из Сербии2
- 20.08.2024, 8:45
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ЕСПЧ отказал ему в защите от экстрадиции.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в защите от экстрадиции белорусскому режиссеру Андрею Гнету, который содержится под домашним арестом в Сербии, написал он сам в «Фейсбуке». Это грозит его быстрой высылкой в Беларусь в случае неблагоприятного решения сербского суда 27 августа.
Европейский суд по правам человека во французском Страсбурге 19 августа в третий раз отказал Гнету в защите от экстрадиции.
«Это значит, что сейчас у меня все еще нет никакой международной поддержки перед лицом апелляционного суда 27 августа в Белграде. ЕСПЧ считает мой запрос преждевременным. Он может изменить свое решение… После сербского суда, который будет последним и окончательным», — написал Гнет.
Он отметил, что сейчас ему нужно подключать еще больше юридических ресурсов внутри Сербии.