Белорусскому режиссеру Андрею Гнету грозит быстрая высылка из Сербии 2 20.08.2024, 8:45

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ЕСПЧ отказал ему в защите от экстрадиции.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в защите от экстрадиции белорусскому режиссеру Андрею Гнету, который содержится под домашним арестом в Сербии, написал он сам в «Фейсбуке». Это грозит его быстрой высылкой в Беларусь в случае неблагоприятного решения сербского суда 27 августа.

Европейский суд по правам человека во французском Страсбурге 19 августа в третий раз отказал Гнету в защите от экстрадиции.

«Это значит, что сейчас у меня все еще нет никакой международной поддержки перед лицом апелляционного суда 27 августа в Белграде. ЕСПЧ считает мой запрос преждевременным. Он может изменить свое решение… После сербского суда, который будет последним и окончательным», — написал Гнет.

Он отметил, что сейчас ему нужно подключать еще больше юридических ресурсов внутри Сербии.

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