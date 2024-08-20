Украинский генерал объяснил, что стоит за громкими заявлениями Лукашенко

Украинский генерал объяснил, что стоит за громкими заявлениями Лукашенко1
- 20.08.2024, 8:55
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Белорусский диктатор переквалифицировался в пропагандиста.
Россия действительно могла разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако прав воспользоваться им режиму Лукашенко никто не предоставлял.
Поэтому Беларусь имеет не имеет отношения к ядерному оружию, кроме территории, на которой оно расположено. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
По его словам, Лукашенко под влиянием диктатора Владимира Путина упражняется с перемещением войск и угрожает соседним странам.
Более того, Лукашенко выдал, что «применит ядерное оружие» в случае вторжения в его страну. Романенко подчеркнул, что на самом деле белорусский диктатор не имеет отношения отношения к ядерному оружию, кроме территории, на которой оно расположено.
«Белорусам никто не передавал ядерное оружие – все равно оно под контролем РФ. Поэтому все эти заявления и действия Лукашенко пропагандистское нагнетание, чтобы мы держали серьезный контингент в направлении Беларуси и не привлекли его в других очень важных для нас местах, например, на востоке», – сказал генерал Романенко.