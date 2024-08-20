The Telegraph рассказала о послании Шольца Зеленскому 2 20.08.2024, 9:04

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Украинский президент готов продолжать борьбу.

Власти Германии могли бы позволить себе увеличить помощь украинцам, однако канцлер Олаф Шольц вместо этого продолжает старую политику умиротворения российского диктатора Владимира Путина, которая началась при экс-главе немецкого правительства Герхарде Шредере и была продолжена Ангелой Меркель.

Украинский президент Владимир Зеленский будет бороться в одиночку, если это будет необходимо, - он все больше уверен в победе, особенно с учетом того, что вскоре в дело вступят самолеты F-16, говорится в статье газеты The Telegraph.

«…Но Германия фактически говорит ему просить мира на условиях Путина - как бы катастрофично это ни было для Украины, Европы и Запада», — отмечается в материале.

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