Китайский транспорт захватывает Беларусь 2 20.08.2024, 9:13

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МАЗ уже теснят и с белорусского рынка.

В Могилевской области сельхозпредприятия начали переходить на китайскую технику, заметил читатель сайта Charter97.org:

— Фото сделано возле деревни Речки, где грузовик Shacman (Shaanxi) обслуживал сразу 4 комбайна. Китайская компания Shaanxi Heavy Duty Automobile Co зашла на белорусский рынок меньше года назад, но уже имеет 3-х дилеров с представительствами по всей стране. Только один из них продал более 200 грузовиков.

Белорусская техника из-за санкций все чаще ломается. Она не только не захватит весь мир, как мечтает Лукашенко, но и Беларусь потеряет.

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