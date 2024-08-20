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Белорусский дальнобойщик умер после инсульта в России

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  • 20.08.2024, 9:26
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Белорусский дальнобойщик умер после инсульта в России

Семья водителя поселилась в машине перед больницей, ожидая его выздоровления.

Водитель-международник из Гомеля Евгений Погарцев, который во время работы в России перенес инсульт, умер в больнице в Екатеринбурге. Об этом порталу «Правда Гомель» рассказала его дочь Евгения.

После инсульта, в результате которого 62-летний гомельчанин Евгений Погарцев попал в больницу в российском Екатеринбурге, ему срочно сделали операцию. Какое-то время мужчина провел в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи продолжали бороться за жизнь белоруса, однако 17 августа родственникам сообщили о его смерти.

Как рассказала дочь мужчины Евгения, транспортная фирма Dentro, где он работал, согласилась оплатить транспортировку умершего дальнобойщика на самолете в Беларусь. Органы соцзащиты Гомельщины пообещали оказать возможную помощь близким погибшего.

Напомним, Евгений Погарцев работал водителем-международником в российской транспортной компании Dentro, он выполнял рейс из Москвы в Екатеринбург. Во время разгрузки ему стало плохо, мужчина перенес инсульт и был доставлен в местную городскую больницу. 

Медики сообщили о случившемся его дочери Евгении, которая вместе с супругом срочно отправилась на Урал, преодолев 2500 километров. На месте семья узнала, что состояние у Евгения Александровича стабильно тяжелое, он находится в реанимации.

Семья дальнобойщика жила в машине возле больницы.

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