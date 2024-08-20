«Россия откровенно провалилась, по полной» 1 20.08.2024, 9:34

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Почему Кремль начал «грязные ядерные игры».

Когда Россия заявляет, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу», надо понимать, что это вообще такое, пишет для unian.net военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Речь идет о боевой части авиационной бомбы, ракеты или артиллерийского снаряда, в которую закладываются остатки ядерного топлива, которое остается после обработки в атомных энергоблоках. И эта смесь сочетается со взрывчатым веществом. Когда соответствующий снаряд прилетает в точку, он взрывается и ядерные остатки распространяются...

Учитывая это, использование подобных бомб нашим государством с военной точки зрения нет никакой логики - смысла от этого ноль.

А вот где вполне возможен сценарий использования - это в рамках террористической деятельности. Таким образом, заявлениями о том, что «Украина готовится применить «грязную бомбу», Россия пытается продвигать тезис о том, что мы - страна-террорист, у нас отсутствует легитимная власть.

Цель подобной российской истерии - смещение акцентов. Им важно немного изменить фокус и внимание международного сообщества с Курской области.

Ведь там Россия откровенно провалилась, по полной. И теперь в Кремле придумали смещение акцента на то, что, мол, Силы обороны Украины якобы должны осуществить террористический акт на объекте критической инфраструктуры, скорее всего, на Курской АЭС.

Впрочем, уже очевидно, что Украина не заинтересована в том, чтобы брать под контроль эту атомную станцию. По этому поводу неоднократно высказывался президент. Ведь ключевая цель деятельности украинского войска на территории Курской области - это создание буферной зоны для обеспечения безопасности жителей нашей Сумщины от вражеских минометов и артиллерийских обстрелов.

Но стоит обратить внимание на тот факт, что пока россияне распространяют новость о том, что Украина готовит провокацию на Курской АЭС, они сами устроили провокацию на территории Запорожской АЭС. Произошел пожар на территории, где, в принципе, нечего поджигать. Очевидно, что это сфабрикованная ситуация - жгли они там шины или что-либо другое.

Фактически, такими действиями и тезисами российская пропагандистская система методично продвигает нарратив, что Украина, мол, - государство террористов, она действует террористическим способом для того, чтобы нанести как можно больший вред не только своим согражданам, но и жителям стран, которые имеют общие границы с Украиной.

Хотя очевидно, что это - полный бред, россияне таким образом реализуют две миссии. Во-первых, продолжают демонизировать Украину. Во-вторых, создают информационные поводы для того, чтобы переключить фокус внимания мирового сообщества с проблем, которые возникают у Кремля в Курской области.

Но, достигают ли они этих целей подобными заявлениями?

Конечно, у россиян есть определенная категория симпатиков на Западе, а также страны мира, которые соглашаются с любыми заявлениями РФ, насколько бы вымышленными они ни были.

Речь, например, о недавнем заявлении правительства Северной Кореи о том, что КНДР всячески осуждает вторжение Украины на территорию Курской области. Да и вообще трудно вспомнить заявления Ким Чен Ына, в которых он бы осудил агрессию российской армии против Украины - как в феврале 2014, так и в феврале 2022 года.

То есть у россиян есть приспешники, которые воспринимают подобную информацию о «безответственной деятельности Украины в отношении ядерных объектов» за правду. Но большинство западных стран, украинские партнеры давно уже понимают, что такие заявления - сплошной бред, который ничего общего с реалиями не имеет.

Есть и другой вопрос: как реагировать Украине на подобные заявления России? По моему мнению, включаться в любую полемику с россиянами - это тратить бессмысленно время, оно того не стоит. Главным образом, потому, что россияне являются лучшими в области дискредитации самих себя.

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