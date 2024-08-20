«Сборы требуют много времени, энергии и огромных денег» 3 20.08.2024, 9:52

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Белорус высказались о 1 сентября и школе.

С приближением 1 сентября ex-press.by спросил у белорусов, возникало ли у них желание вернуться в школу, и о том, любят ли День знаний их дети.

«Я люблю готовить своих детей к школе — выбирать красивые тетради, рюкзаки, одежду. Это как маленькое приключение для нас всех. Правда, сборы требуют много времени, энергии и огромных денег, но у малых такие счастливые лица, когда они собирают свои школьные принадлежности. Помню, что себе к 1 сентября я покупала 100 тетрадей в клетку, столько же в линейку. Теперь так не покупаю, дорого. Ну, если только выцеплю подешевле. В общем, «рефлекс на радость» вроде есть. Я люблю это со своего детства, даже в многодетной семье такие моменты приносят тепло и особенную атмосферу».

«Моя мама больше 40 лет отработала в школе. По ее словам, она не видела ни одного ученика, который искренне хотел бы ходить в школу. С тех пор ничего не изменилось.

Мой сын тоже не любит ходить в школу. У них нужно сдавать телефоны, так он ходит с двумя: один отставляет, с другим играется во время уроков».

«Я педагог в Жодино, могу сказать, что 1 сентября и у меня смешанные чувства. Особенно теперь. С одной стороны, я всегда рада встрече с моими учениками. Дети — это наша главная радость и вдохновение в профессии. Каждый новый учебный год — это возможность увидеть, как они растут и развиваются, и это всегда придает сил.

Однако ситуация в Беларуси, городе и в системе образования в целом действительно вызывает тревогу. Когда на совещаниях звучат угрозы, на заседании исполкома предупреждают, что «аресты будут» — понятно, что они хотят разобраться с нелояльными к власти педагогами. Это, мягко говоря, угнетает.

Что касается повышения зарплат, это тоже далеко не всех касается. Мастерам производственного обучения, работникам школьных столовых и родителям-воспитателям действительно обещают повышение, а остальным педагогам — до 25 года, постепенно... Видимо, исходя из лояльности к власти... Короче, атмосфера страха и давления накладывает тяжелый отпечаток и на работу, и на жизнь...»

«Честно говоря, никогда не испытывал большого желания возвращаться в школу после каникул. Борисовская школа №17 дала мне много знаний, но репетиторы дали еще больше. Всегда хотелось продлить дни свободы и отдыха. Школа важна, конечно, но после каникул возвращение к требованиям никогда не было желанным. А сейчас я только рад, что мне больше не надо в школу».

«Уехал год назад из Беларуси с семьей. А из родительского чата меня забыли удалить. Целый год читал про разборки, требования «сверху», про экскурсии на пропагандистские тупые фильмы, про сбор денег на всякую ерунду для школы. Если бы вы знали, как я рад, что мои дети больше не ходят в эту ужасную лукашистскую школу!»

« Я окончила школу 30 лет назад. У нас был хороший класс, отличные учителя, и у меня остались добрые воспоминания. Но мои дети не испытывают того же. Они не любят свою школу и День знаний не празднуют».

«Я никогда не думал, что однажды буду писать такие слова. Сейчас я живу в Америке и, глядя на то, что происходит в Беларуси, осознаю, что у меня нет желания возвращаться в те места, которые когда-то казались родными и близкими. Я родился, вырос, ходил в школу, окончил университет, женился — и все это время Беларусь жила с Лукашенко. Вся моя жизнь прошла под правлением одного и того же человека, которого навязывали как «президента».

Я надеялся на перемены. Верил, что время пройдет, а родная страна наконец-то изменится к лучшему. Но все там только одно и то же: репрессии, страх, контроль за каждым шагом. Я не чувствую больше связи с той Беларусью, в которой вырос, потому что она давно перестала быть домом. Возвращаться туда — это как идти назад в прошлое, к чему-то, что больше не имеет ни смысла, ни надежды.

Америка дала мне ощущение свободы и возможности жить по-другому. Вернуться назад и снова попасть под тот же пресс контроля и несвободы? Я на это не согласен. И в школу свою я не хочу».

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