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В Минске появится единая диспетчерская служба

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  • 20.08.2024, 10:04
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В Минске появится единая диспетчерская служба

Стало известно, чем она займется.

Единую дежурно-диспетчерскую службу создают в Минске. Это следует из решения Мингорисполкома, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

Из документа следует, что в состав службы войдет 21 организация — от Городской станции скорой медицинской помощи и Минского городского управления МЧС до Национального аэропорта Минск и предприятия «Минсктранс».

В документе сказано, что цель проекта — обеспечить возможность обращаться за экстренной помощью на единый телефонный номер 112, а также оперативно реагировать на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации.

Сообщения, которые поступят на единый номер, будут анализировать и в зависимости от их характера направлять в подразделения по чрезвычайным ситуациям или переадресовывать в соответствующую организацию города, входящую в единую дежурно-диспетчерскую службу.

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