NYT: ВСУ заманивают россиян в ловушку 1 20.08.2024, 10:12

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Американское издание рассказало об украинской тактике.

Российские войска, защищающие территорию в Курской области, зажатую между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как Украина уничтожила мосты, которые являются единственным путем для пополнения запасов или отступления. Об этом пишет The New York Times.

«Бомбардировка мостов направлена на территорию между рекой Сейм, границей и территорией внутри России, уже контролируемой Украиной, с целью заманить в ловушку российские войска, расположенные там. Согласно заявлениям украинских ВВС и сообщениям российских официальных лиц и военных комментаторов в социальных сетях, через этот участок реки перекинуты три моста, все они сейчас разрушены или повреждены», - пишет издание.

Как отмечает NYT, неизвестно, сколько российских солдат осталось в районе между рекой Сейм и границей с Украиной. На этой территории находится город Глушково, население которого до вторжения составляло около 5 000 человек, и который рассматривается как вероятная следующая цель ВСУ после захвата Суджи.

Как отмечает Николай Белесков, военный аналитик фонда «Вернись живым», удары по мостам усложняют или даже полностью лишают противника возможности поддерживать свои силы к югу от реки Сейм, и это вынудит российские войска могут отступить из этого района.

При этом, по его словам, если ВСУ продвинутся к берегу реки, они получат преимущество в виде естественного барьера перед любой российской контратакой.

По словам военного историка Василия Павлова, стратегия использования ВСУ рек в качестве защиты становится очевидной по мере продвижения наступления. Украинские войска продвигались вдоль двух рек, Сейм и Псел, в каждом случае используя водный путь в качестве естественного барьера для предотвращения контратак.

Как отмечает NYT, хотя конечные военные цели Украины неизвестны, но если ВСУ продвинутся вглубь территории России, они могут подвести ключевые железнодорожные узлы в зону досягаемости артиллерии.

Украинские и российские военные комментаторы также отмечают украинские бомбардировки российского города Теткино, расположенного на южном краю участка, где российские войска могут оказаться в ловушке. Это оказало бы еще большее давление на российские силы в этом районе.

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