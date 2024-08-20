Литва строит на границе с Беларусью военный городок: появились подробности 20.08.2024, 10:14

1,254

Площадь составит 170 гектаров.

Власти Литвы отдали распоряжение построить военный городок для солдат бундесвера на полигоне Руднинкай, расположенном южнее Вильнюса в 35 км от границы с Беларусью, пишет «Голос Америки».

Утром 19 августа здесь состоялась символическая церемония захоронения капсулы. Площадь военного городка составит 170 гектаров. Проектированием и строительством военного объекта будет заниматься литовская строительная компания Eikos statyba, с которой минобороны Литвы подписало контракт в начале августа.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила: «Наша цель — не угрожать или запугивать, мы не прославляем силу, как это делают наши оппоненты. Но мы уверены и должны быть всегда уверены, что, если возникнет необходимость, у нас не будет недостатка ни воли, ни сил, так что всякий, кто захочет испытать нашу силу, потеряет желание сделать это. И это еще одно доказательство наших усилий и стремления обеспечить лучшие условия для союзной службы в Литве.

Без нашей безопасности нет безопасности союзников, без их безопасности — невозможна наша. Мы — все вместе в сегодняшнем конфликте между добром и злом. Мы — на стороне добра. Мы это прекрасно знаем, поэтому (мы) должны быть еще сильнее».

Министр обороны страны Лауринас Кащюнас подчеркнул: «Сегодня мы собрались на полигоне Руднинкай не только для того, чтобы символически начать первый этап строительства военного городка, но и для того, чтобы дать обещание себе и своему будущему. За сильную региональную безопасность, основанную на сильной воле к сопротивлению и едином коллективном ответе. Мы обязуемся защищать западную цивилизацию плечом к плечу с нашими союзниками».

На этом этапе строительства будут воздвигнуты административные здания, инфраструктура обслуживания и хранения военной техники, включая склады, площадки, ремонтные мастерские, гаражи для техники, здание охраны и общежития для проживания 600 солдат и столовая. Общая площадь строящихся инфраструктурных сооружений первой очереди составит почти 56 тыс. кв. м.

В общей сложности создаваемая военная инфраструктура займет 200 гектаров.

Литовский военный эксперт Дариус Антанайтис рассказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что в страну приезжает бригада военнослужащих бундесвера, численность которой составляет примерно 15 тысяч человек, причем большинство военнослужащих будут сопровождать семьи.

«Для части из них и будет построен городок в Руднинкай, потому что это было единственное место неподалеку от Вильнюса, и военные с семьями будут жить в больших городах», — пояснил он.

Антанайтис напоминает и о другом полигоне — в Пабраде — также расположенном в 30 километрах от границы. «Он (полигон в Пабраде) намного больше, и там проводятся стрельбы из больших калибров».

Целесообразность строительства военного городка именно в Руднинкае эксперт объясняет тем, что в Литве нелегко отыскать свободную территорию, где реализация подобного проекта не вызвала бы проблем.

Уточняет он и характер возводимых объектов. «Это не оборонительные сооружения, — поясняет Антанайтис. — Это хороший забор — сетки, колючая проволока, потому что Лукашенко начал гибридную войну против Литвы, Латвии и Польши, используя нелегальных мигрантов. Он (забор) построен для того, чтобы нелегалам было сложнее пройти на территорию ЕС и чтобы пограничникам было легче среагировать и быстро пресечь попытку нелегального пересечения границы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com