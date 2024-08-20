Израиль ликвидировал командира ракетного подразделения «Хезболла» в Ливане 20.08.2024, 10:18

Также был нанесен удар по складам оружия.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по составам «Хезболлы» в Ливане. В результате атаки был ликвидирован командир ракетного подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в X и мониторинговую группу ASTRA.

Отмечается, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по нескольким складам оружия «Хезболлы» в районе ливанской долины Бекаа. Также сообщается, что были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на ударных объектах.

«Хусейн Али Хусейн, террорист по ракетно-ракетному подразделению «Хезболлы», был ликвидирован на юге Ливана», - говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждают в ЦАХАЛ, террористическая ячейка, действовавшая из военной структуры «Хезболлы» в районе Тайибе, была ликвидирована истребителями ВВС Израиля.

Что предшествовало

С начала вторжения в Израиль террористов ХАМАС, которое состоялось 7 октября 2023 года, боевики ливанского радикального исламского движения «Хезболла» начали наносить удары по северной части Израиля и пообещали делать пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

В июне атаки боевиков усилились после того, как Израиль убил одного из командиров «Хезболла», а «Хезболла» ответила на это одними из крупнейших ракетных обстрелов.

Согласно этому военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что в полномасштабной войне боевики будут полностью уничтожены, а Ливан сильно пострадает.

Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль начнет полномасштабную атаку в Ливане, то начнется «сокрушительная» война. В Тель-Авиве дали понять, что такие угрозы не остановят намерений ударить по исламистам.

Недавно президент США Джо Байден предложил трехэтапное соглашение, которое должно привести стороны конфликта к длительному перемирию и освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Впрочем, переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

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