Плохая стратегия Кремля 1 Аббас Галлямов

20.08.2024, 10:22

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Обменный фонд у украинцев в ближайшее время будет пополняться ударными темпами.

Попытка заткнуть дыру в Курской области за счет срочников может оказаться плохой стратегией.

Глядя на полное отсутствие желающих защищать свой регион среди его собственных жителей, можно предположить, что призывники, набранные в других субъектах федерации, хотят этого еще меньше. Тот факт, что они принесли формальную присягу, мало что меняет в их психологии. Чувства сопричастности с начальством из-за этого у них точно не возникнет.

В этой ситуации можно предположить, что внезапно оказавшиеся в огненном аду неподготовленные 18-летние пацаны будут не столько воевать, сколько искать возможность поскорее сдаться в плен. Тем более, что по отношению к пленным украинцы ведут себя вполне гуманно.

Блестящая операция российских военных по спасению ситуации в Курской области за счет срочников может привести исключительно к тому, что обменный фонд у украинцев в ближайшее время будет пополняться ударными темпами.

Аббас Галлямов, Telegram

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