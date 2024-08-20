закрыть
20 августа 2024, вторник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Плохая стратегия Кремля

1
  • Аббас Галлямов
  • 20.08.2024, 10:22
  • 2,408
Плохая стратегия Кремля

Обменный фонд у украинцев в ближайшее время будет пополняться ударными темпами.

Попытка заткнуть дыру в Курской области за счет срочников может оказаться плохой стратегией.

Глядя на полное отсутствие желающих защищать свой регион среди его собственных жителей, можно предположить, что призывники, набранные в других субъектах федерации, хотят этого еще меньше. Тот факт, что они принесли формальную присягу, мало что меняет в их психологии. Чувства сопричастности с начальством из-за этого у них точно не возникнет.

В этой ситуации можно предположить, что внезапно оказавшиеся в огненном аду неподготовленные 18-летние пацаны будут не столько воевать, сколько искать возможность поскорее сдаться в плен. Тем более, что по отношению к пленным украинцы ведут себя вполне гуманно.

Блестящая операция российских военных по спасению ситуации в Курской области за счет срочников может привести исключительно к тому, что обменный фонд у украинцев в ближайшее время будет пополняться ударными темпами.

Аббас Галлямов, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов