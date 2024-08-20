Бывший политзаключенный о Чуденцове: Знаю людей, которые от него пострадали за решеткой 20.08.2024, 10:38

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Владимир Чуденцов

Ранее известный провокатор тесно сотрудничал с NEXTA.

Политзаключенный Виктор Пантелеев отбывал наказание в колонии №15. Там же сидел и Владимир Чуденцов. Виктор рассказал «Нашей Нiве», что увидел и услышал о его действиях за решеткой.

«Он работал против своих и чужих. Я старался держать его на расстоянии от себя и не беседовать с ним, хотя наши нары и были соседними.

Если ему что-то не нравится, окно открыто или в проходе между нар кто-то собирается, он два раза что-то говорит, а на третий раз идет жаловаться. Администрация его любила, это первый человек с экстремистским профучетом, который снял статус злостного нарушителя, все у него там хорошо.

Хвастался, что он бизнесмен, сделал NEXTA, подтянул туда Протасевича.

Ранее несколько политзаключенных уже рассказывали, что Владимир Чуденцов сотрудничает с администрацией.

Владимир Чуденцов был задержан в ноябре 2019 года в поезде во время поездки в Польшу. У него якобы нашли наркотики. Окончательное обвинение было следующим:

ч. 2 статьи 343 (распространение порно заведомо несовершеннолетнему) — 2 года;

ч. 1 статьи 328 — хранение наркотиков;

ч. 1 статьи 14, ч. 1 статьи 328 (покушение на незаконный перевоз наркотиков через границу) — 4 года и штраф 27 тысяч рублей.

В 1990-е Чуденцов (тогда под фамилией Зуев) был автором пропагандистских статей об оппозиционерах. Позднее считался одним из авторов телеграм-канала NEXTA.

Срок Чуденцова заканчивается через несколько месяцев.

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