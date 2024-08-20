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Под Минском продается новая милая дача по цене однушки

  • 20.08.2024, 10:57
Под Минском продается новая милая дача по цене однушки

С баней и террасой.

В СТ недалеко от МКАД-2 продается нестарая дача в два этажа. Она небольшая, но вмещает все необходимые зоны для комфортного отдыха, в том числе и санузел. Есть на участке и дополнительные места для расслабления — современная баня и терраса, пишет realt.by.

Дом находится в СТ «Веснянка-1», что располагается недалеко от МКАД-2 — Минский район. Двухэтажную дачу построили в 2017 году. Ее площадь — 60 м².

Внутри дом отделан деревом. На первом этаже расположилась кухня-гостиная.

На мансардном этаже обустроена спальня.

Отапливаются этажи с помощью электроконвекторов. В доме имеется и санузел с душевой кабиной.

Участок занимает 7 соток. Тут стоит отдельная современная баня-бочка, имеются лежаки.

К дому прилегает открытая терраса. На полу лежит лиственница. Из нее же сделаны дорожки.

Дача находится в 20 км от МКАД.

Стоимость дома — 49 900 долларов.

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