Под Минском продается новая милая дача по цене однушки
- 20.08.2024, 10:57
С баней и террасой.
В СТ недалеко от МКАД-2 продается нестарая дача в два этажа. Она небольшая, но вмещает все необходимые зоны для комфортного отдыха, в том числе и санузел. Есть на участке и дополнительные места для расслабления — современная баня и терраса, пишет realt.by.
Дом находится в СТ «Веснянка-1», что располагается недалеко от МКАД-2 — Минский район. Двухэтажную дачу построили в 2017 году. Ее площадь — 60 м².
Внутри дом отделан деревом. На первом этаже расположилась кухня-гостиная.
На мансардном этаже обустроена спальня.
Отапливаются этажи с помощью электроконвекторов. В доме имеется и санузел с душевой кабиной.
Участок занимает 7 соток. Тут стоит отдельная современная баня-бочка, имеются лежаки.
К дому прилегает открытая терраса. На полу лежит лиственница. Из нее же сделаны дорожки.
Дача находится в 20 км от МКАД.
Стоимость дома — 49 900 долларов.