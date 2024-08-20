Идея фикс 2 Дмитрий Зотиков

20.08.2024, 11:01

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Скоро зубы Путина будут лежать на одной полке с зубами Гитлера.

Путин жертвует Курской области ради Донбасса. И нарочито уезжает в Баку. Нарочницкая предлагает подвергнуть Курскую область ковровым бомбардировкам. Генштаб кидает туда срочников. Песков не хочет выходить из отпуска.

И никто не понимает зачем все это.

Создание хаоса ради хаоса приводит к тому, что обыватель перестает ковырять в носу и начинает чесать репу. Картина приближающейся войны пугает и заставляет задуматься уже и собственной безопасности.

Ясно, что если Путину по фиг Курск, то ему по фиг окажутся и другие регионы России, включая Дальний Восток.

Так бывает в голове больных людей. когда там застревает только одна мысль. У Путина в мозгах застрял Донбасс. Почему именно Донбасс? А бес его знает.

У Гитлера вот застрял еврейский вопрос. Потом сожгли Гитлера. Остались одни зубы. Путин идет той же дорогой.

И скоро его зубы будут лежать на одной полке с зубами Гитлера и клацкать там в унисон по ночам.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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