Идея фикс2
- Дмитрий Зотиков
- 20.08.2024, 11:01
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Скоро зубы Путина будут лежать на одной полке с зубами Гитлера.
Путин жертвует Курской области ради Донбасса. И нарочито уезжает в Баку. Нарочницкая предлагает подвергнуть Курскую область ковровым бомбардировкам. Генштаб кидает туда срочников. Песков не хочет выходить из отпуска.
И никто не понимает зачем все это.
Создание хаоса ради хаоса приводит к тому, что обыватель перестает ковырять в носу и начинает чесать репу. Картина приближающейся войны пугает и заставляет задуматься уже и собственной безопасности.
Ясно, что если Путину по фиг Курск, то ему по фиг окажутся и другие регионы России, включая Дальний Восток.
Так бывает в голове больных людей. когда там застревает только одна мысль. У Путина в мозгах застрял Донбасс. Почему именно Донбасс? А бес его знает.
У Гитлера вот застрял еврейский вопрос. Потом сожгли Гитлера. Остались одни зубы. Путин идет той же дорогой.
И скоро его зубы будут лежать на одной полке с зубами Гитлера и клацкать там в унисон по ночам.
Дмитрий Зотиков, Telegram