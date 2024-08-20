Российские пропагандисты призвали к ковровым бомбардировкам Курской области 7 20.08.2024, 11:11

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Ради «возмездия».

Некоторые российские пропагандисты после потери РФ контроля над частью Курской области уже призывают к началу ковровых бомбардировок собственных приграничных территорий, пишет nv.ua.

С такой идеей в эфире одного из федеральных каналов выступила прокремлевский «политолог» и бывший депутат госдумы Наталия Нарочницкая, назвавшая это «возмездием».

При этом с ее позицией согласился также и ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Считаю, что нам необходимо после того, что случилось в последнюю неделю в Курской области, сделать такое возмездие. Вот надо все, что там в Курск вошло… Там по подсчетам военных, дивизия в целом, несколько бригад… Вот надо их окружить, и уничтожить все! Просто ковровым, понимаете? Кстати, я надеюсь, что к этому и готовятся, потому что недаром столько эвакуации. Иначе чего б эвакуировать столько тысяч людей», — заявила Нарочницкая.

Кроме того, ранее на российском телевидении уже звучали предложения готовиться к тому, что подконтрольными ВСУ территориями Курской области придется «пожертвовать».

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