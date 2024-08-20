Погода в Беларуси бьет все рекорды
- 20.08.2024, 11:10
Жарче всего было в Октябрьском.
27 температурных рекордов переписано на белорусских метеостанциях 19 августа, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. При этом абсолютный максимум дня, зафиксированный 78 лет назад (36,2 градуса в Василевичах) устоял.
Жарче всего было в Октябрьском — 35,1 градуса выше нуля (было 32,8 в 2017 году).
В Гомеле перекрыт локальный рекорд 1946 года (34,4 против 34,2).
Обновились рекорды в Минске (32,5 против 31,5 в 2017-м), Могилеве (34,1 против 31,7 тогда же).