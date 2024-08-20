закрыть
20 августа 2024, вторник, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Погода в Беларуси бьет все рекорды

  • 20.08.2024, 11:10
Погода в Беларуси бьет все рекорды

Жарче всего было в Октябрьском.

27 температурных рекордов переписано на белорусских метеостанциях 19 августа, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. При этом абсолютный максимум дня, зафиксированный 78 лет назад (36,2 градуса в Василевичах) устоял.

Жарче всего было в Октябрьском — 35,1 градуса выше нуля (было 32,8 в 2017 году).

В Гомеле перекрыт локальный рекорд 1946 года (34,4 против 34,2).

Обновились рекорды в Минске (32,5 против 31,5 в 2017-м), Могилеве (34,1 против 31,7 тогда же).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов