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Ученые рассказали, в чем разница между кошатниками и собачниками

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  • 20.08.2024, 11:18
Ученые рассказали, в чем разница между кошатниками и собачниками

И задались новым вопросом.

Австралийские ученые проанализировали опрос 320 человек и выяснили, что владельцы кошек обычно менее эмоционально устойчивы и более склонны к невротизму, чем хозяева собак, пишет «Нож».

Кошатники в среднем сильнее воспринимают негативные последствия стресса. При этом других личностных различий между владельцами домашних животных обнаружено не было.

На изучение личностей кошатников и собачников авторов статьи подтолкнули предыдущие исследования, которые показали, что владельцы собак реже испытывают одиночество во время карантина.

Пока неясно, влияют ли особенности личности на выбор питомца, или, наоборот, владение определенным типом животного меняет личность. Это предстоит выяснить в будущих исследованиях.

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