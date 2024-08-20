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СМИ: Путин отдал приказ по Курской области

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  • 20.08.2024, 11:20
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СМИ: Путин отдал приказ по Курской области
Фото: Getty Images

Глава Кремля установил дату, до которой ВСУ должны быть выбиты с территории РФ.

Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков в Донбассе.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Собеседник издания в военно-политическом руководстве отметил, что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября.

Однако их задача - сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Пока наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось - скорее, только усилилось.

Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область «микс» подразделений с всех направлений передовой, кроме Покровского и Торецкого. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что противник, во-первых, располагает сейчас мало «свободными» силами и резервами. Во-вторых, ограниченные успехи под Покровском и Торецком на чаше весов Кремля стоят выше, чем возвращение контроля над Курской областью, отмечается в материале.

«Сейчас враг выдергивает войска прямо с переднего края. В частности из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я Бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года», - рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

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