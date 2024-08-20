Китай скупает белорусский калий за бесценок
- 20.08.2024, 11:22
Стоимость импорта упала на 53% за семь месяцев.
Стоимость поставок белорусского калия в КНР продолжила снижаться в июле. Согласно новым данным китайской таможенной статистики, из Беларуси в июле было импортировано калийных удобрений на 47,1 млн долларов, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоимость импорта белорусского калия в КНР за семь месяцев сократилась на 53% до 528,7 млн долларов.
Беларусь остается третьим поставщиком калийных удобрений в Китай в этом году.