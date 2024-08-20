Истребители НАТО трижды за неделю перехватывали российские самолеты

Истребители НАТО трижды за неделю перехватывали российские самолеты4
- 20.08.2024, 11:26
- 1,326
Кремль устраивал провокации в небе над странами Балтии.
За прошедшую неделю истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы.
В частности, по данным ведомства, 13 августа истребители воздушной полиции НАТО совершили полет для выявления самолета Ил-20, который выполнял полет без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора и без радиосвязи с региональным центром управления полетами.
Кроме того, 14 августа истребители воздушной полиции НАТО поднялись в воздух на перехват двух самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.
Они также выполняли полеты без планов полетов, без включенных радиолокационных транспондеров и без радиосвязи с РСЦУП.
16 августа истребители НАТО перехватили российский самолет Ил-20, который также нарушал правила полетов.