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Истребители НАТО трижды за неделю перехватывали российские самолеты

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  • 20.08.2024, 11:26
  • 1,326
Истребители НАТО трижды за неделю перехватывали российские самолеты

Кремль устраивал провокации в небе над странами Балтии.

За прошедшую неделю истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы.

В частности, по данным ведомства, 13 августа истребители воздушной полиции НАТО совершили полет для выявления самолета Ил-20, который выполнял полет без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора и без радиосвязи с региональным центром управления полетами.

Кроме того, 14 августа истребители воздушной полиции НАТО поднялись в воздух на перехват двух самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.

Они также выполняли полеты без планов полетов, без включенных радиолокационных транспондеров и без радиосвязи с РСЦУП.

16 августа истребители НАТО перехватили российский самолет Ил-20, который также нарушал правила полетов.

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