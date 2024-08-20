Гордон: Лукашенко боится ВСУ, как огня 15 20.08.2024, 11:34

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Дмитирй Гордон

Если украинцы пойдут маршем на Минск, их никто не остановит.

Украинский журналист Дмитирй Гордон считает, что последние заявления Лукашенко продиктованы именно страхом. Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову:

— Лукашенко сказал: «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего союзного государства…»

Все это он говорит на фоне операции в Курской области. То ли он вынес курскую область из «союзного государства», то ли делает вид, что не заметил, что там что-то происходит…

— После чего украинские войска частично высвободились с украинско-белорусской границы? После того, как Лукашенко отвел войска от границы…

— Для Украины какой посыл [в интервью Лукашенко]?

— Для нас ничего не меняется... Сегодня ВСУ — это самая боеспособная армия Европы. Что представляет собой белорусская армия? Там людей нет, оружия нет. советская армия, которая никогда не воевала.

Если украинцы пойдут маршем на Минск, их никто не остановит.

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