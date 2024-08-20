Новый уровень российского инфантилизма Сергей Асланян

20.08.2024, 11:39

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Загадка, как россиянам все еще удается не замечать войну.

Оставшиеся в воюющей Судже жители показали новый уровень российского инфантилизма.

Теперь, когда они украинцы и к ним на войну приехал импортный журналист, они захотели Путина и обратно в Россию. И попросили, чтоб иностранец все тут сфотографировал и вместе с челобитной передал барину, и на словах чтоб добавил их смиренную просьбу: пусть там договорятся и выпустят их в российскую мирную жизнь, поскольку здесь у них почему-то война.

Загадка, как российскому населению все еще удается не замечать войну, простая. В России человек отделен от государства. Он живет, зная, что в этой стране его ничего не касается: ни выборы, ни политика, ни экономика. Он ни в чем не принимает участия и потому ни за что не отвечает. Он всегда ждет – следующего президента, нового директора, жену, урожай, зарплату. И война – это ТАМ, это наверху, где президент, к которому они не имеют отношения, не смеют относиться к нему плохо и заранее с ним согласны.

А у них ТУТ почему-то солдаты, танки и стреляют. И, как у людей непричастных, у них одна просьба – пусть их отсюда вернут в привычную жизнь, все за них решат, обо всем договорятся и отвезут в Курск, в котором мир, пенсии и телевизор.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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