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В Ростовской области РФ третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

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  • 20.08.2024, 11:45
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В Ростовской области РФ третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

На месте работают более полутысячи сотрудников МЧС.

Ликвидация пожара на нефтебазе «Кавказ» в Ростовской области РФ продолжается уже третьи сутки. На месте работают более полутысячи чрезвычайников.

Об этом пишет hromadske.ua со ссылкой на местные СМИ.

По состоянию на 20 августа площадь пожара в Пролетарске в Ростовской области составляет 10 тысяч квадратных метров. На месте горит горючее, небо в районе пожара затянуло черным дымом.

Группировку пожарных, привлеченную к ликвидации пожара, увеличили до более 500 человек. Кроме того, для тушения готовят четыре единицы авиации.

Напомним, цистерны с топливом на комбинате «Кавказ» вспыхнули в ночь на 18 августа после атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя украинские военные.

По данным местного издания 161.ru, погасить пожар не смогли три пожарных поезда, 80 спецмашин и более 250 спасателей. Более того, 41 пожарный пострадал во время тушения, пятеро из них оказались в реанимации.

В середине 19 августа тушение пришлось остановить, в том числе из-за сильного ветра, жары. Бочки с керосином начали взрываться одна за другой, и это угрожало новыми пострадавшими среди чрезвычайников.

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