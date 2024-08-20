Минское метро переходит на новый график 1 20.08.2024, 11:49

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Уже со следующего понедельника.

С 26 августа Минский метрополитен переходит на зимний режим работы, сообщается в его телеграм-канале.

На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7:00 до 9:00) составит 2 минуты, а в вечерние часы пик (с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30) будет 2,5 минуты.

На третьей линии интервал движения поездов остается прежним.

Расписание движения поездов до 6:00 и после 23:00 размещено на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.

Станции будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40.

Вестибюль номер 1 станции «Купаловская» (вход со стороны улицы Карла Маркса) открыт для пассажиров с 7:00 до 21:00.

Для осуществления поездки с пересадкой на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена рекомендуем прибывать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде.

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