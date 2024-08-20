Конкурент топовых Galaxy и iPhone от Xiaomi рассекречен задолго до выхода 1 20.08.2024, 11:56

1,234

Уже известны ключевые фишки флагмана.

Сейчас Xiaomi работает над 15 поколением своей номерной серии смартфонов. Как ожидается, базовые модели Xiaomi 15 и 15 Pro выйдут в конце октября, а 15 Ultra, которая будет конкурировать с топовыми Galaxy и iPhone, появится лишь в начале 2025-го. Свежая утечка раскрыла ключевые подробности о нем, пишет УНИАН.

Традиционно, основной акцент сделают на камерах. Сообщается, что 15 Ultra получит большой круглый блок по центру, который содержит четыре камеры. Основным будет 50-мегапиксельный сенсор; к нему присоединится новый перископический объектив с заметно большим размером сенсора. По слухам, это будет 200-Мп модуль на базе сенсора Samsung ISOCELL HP9.

Что касается материала задней панели, источник отмечает, что в настоящий момент Xiaomi тестирует три прототипа Xiaomi 15 Ultra: простая кожа, стекловолокно и керамика. Кожа обеспечивает ощущение премиум-класса, но подвержена царапинам, стекловолокно – более легкий и прочный вариант, но не такой премиальный по ощущениям. Керамика же может быть тяжелее и более подвержена разрушению при ударе.

Также Xiaomi 15 Ultra приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 4, 24 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 6000 мАч. А на фоне других смартфонов-флагманов он будет выделяться сверхтонкими рамками и дизайном с четырьмя изгибами одинаковой глубины.

В ранних сообщениях говорилось, что 15 Ultra будет первым смартфоном на рынке с применением двухслойного дисплея OLED разрешением 2K. Данная технология объединяет две OLED-матрицы в одну, что повышает яркость и улучшает энергоэффективность, а также сильно снижает риск выгорания.

Ключевые особенности Xiaomi 15 уже тоже известны. Они первыми на рынке получат не только процессор Snapdragon 8 Gen 4, но и корпус с защитой IP69. Такой уровень защиты обычно встречается в так называемых «неубиваемых» смартфонах, поэтому новенькие Xiaomi станут действительно уникальными аппаратами.

Ранее сообщалось, что все будущие смартфоны Xiaomi станут настоящими монстрами автономности. В частности, одна из моделей будет оснащена аккумулятором емкостью 7500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com