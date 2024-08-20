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Венгрия не выполнила требования Европейской комиссии, касающиеся белорусов

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  • 20.08.2024, 12:05
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Венгрия не выполнила требования Европейской комиссии, касающиеся белорусов

Будапешт проигнорировал запрос.

Европейская комиссия запросила Венгрию ответить до 19 августа, почему та упростила въезд россиян и белорусов на свою территорию. Будапешт проигнорировал конечный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную политику страны.

Она подчеркнула, что выдача долгосрочных виз и вида на жительство является индивидуальным делом государств-членов ЕС, но добавила, что такие схемы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не поставить под угрозу целостность общей территории без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности.

В то же время, Йоханссон попросила Будапешт ответить запрос «не позднее 19 августа». В комментарии Euractiv она подтвердила, что ответа в срок не последовало.

Восемь стран-членов ЕС - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция - 15 августа написали совместное письмо в Брюссель. В нем они выразили обеспокоенность тем, что ослабление ограничений Венгрией может увеличить риски безопасности для всех государств в составе Евросоюза.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил на это, что упрощение въезда граждан РФ и Беларуси не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, «поскольку эти лица все равно должны проходить комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии».

Что предшествовало

Напомним, Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой «национальной карты». Согласно этому, те россияне и белорусы, которые получают такую карту, не должны проходить специальную проверку при въезде в страну.

После такого решения Будапешта ряд стран обратились в Еврокомиссию с жалобой. В частности, министр иностранных дел Литвы заявил, что подобный шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.

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