Владелец похоронного бизнеса призвал курских мужчин брать в руки оружие 6 20.08.2024, 12:11

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Сам он воевать не ездил.

Российский «Военкор», автор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал видео, на котором некий якобы военный отчитывает мужскую часть населения Курской области за то, что они уезжают из-под обстрелов, пишет The Insider.

«Хочется обратиться к мужскому населению Курска: вы там че, вообще, бл*дь, в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, бл*ть, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, бл*ть, и так далее, что вообще будет? Вы че творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, бл*ть, копайте пацанам окопы, я не знаю, развозите питание, бл*ть. Куда вы уезжаете?

Отдайте машины, бл*ть, свои пацанам, которые, сука, сейчас будут класть жизни свои, бл*ть, за то, чтобы отбить Курск. <...> Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы, бл*ть, конченые? Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас всё на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь, бл*ть», — заявил мужчина на видео.

«Разозленным военным» оказался директор гранитной мастерской из Санкт-Петербурга, которая изготавливает памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных, выяснило «Агентство». По данным журналистов, на видео 39-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Суворов (до 2020 года Власиков). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он — гендиректор компаний «Гранитный завод 1» (Санкт-Петербург) и «Первый гранитный завод» (Карелия), во второй также владеет долей в 25,5%. Компания «Гранитный завод 1», вероятно, работает под брендом гранитная мастерская «СуворовЪ», занимается изготовлением надгробий и памятников, предлагает услуги кремации, захоронения и доставки «грузов 200». Мастерская обещает родственникам погибших военных помочь с подготовкой бумаг, сопровождением покойного и покупкой билетов на любой вид транспорта, пишет «Агентство».

Журналисты издания дозвонились до Суворова, который повторил, что мужчины Курской области не должны уезжать из зоны боевых действий. При этом сам сообщил, что не воевал, но ездил в зону «СВО» с гуманитарной помощью. Это, вероятно, правда, так как на одном из фото видна благодарность Суворову от ЧВК Вагнера, отмечает «Агентство».

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