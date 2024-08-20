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Рада проголосовала за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата

  • 20.08.2024, 12:27
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Рада проголосовала за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата

Закон вступит в силу через 30 дней.

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который должен запретить деятельность так называемой Украинской православной церкви Московского патриархата №1837. Документ поддержали во втором чтении 265 народных депутатов.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Кроме одного пункта — согласно ним общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Следует отметить, что инициативу о запрете деятельности организаций, аффилированных с РПЦ, в том числе с УПЦ МП, поддержали представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. В своем заявлении они подчеркнули, что главной угрозой религиозной свободы в нашем государстве является российская агрессия, которая привела к тому, что были убиты десятки священников, разрушены сотни храмов и молитвенных домов.

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