В школах Беларуси введут единую форму на физкультуру? 20.08.2024, 12:33

Председатель концерна «Беллегпром» удивила заявлением.

От подруги услышала, что в школах скоро введут единую спортивную форму для учеников. Это правда? А мы уже купили дочке костюм, теперь придется приобретать новый… На страницах «Аргументов и Фактов» спрашивает С. Полякова из Минска.

Нет, официального объявления о строгих единых критериях для одежды и обуви для школьных занятий физкультурой не было. При этом идеи о введении единого спортивного стиля в школах высказываются. В частности, об этом заявила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

По ее мнению, «равно как школы и гимназии приобретают одежду в едином исполнении для занятий в учебных классах, можно подобрать для одноклассников и однообразные джемперы, майки или брюки для занятий физкультурой».

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